19-Jähriger fiel auf gefälschtes Inserat hinein

Als wäre die Wohnungssuche in Innsbruck nicht schon nervenaufreibend genug: Ein 19-Jährige stieß im Internet auf ein verlockendes Angebot und nahm in der Folge Kontakt mit dem vermeintlichen Vermieter auf. Nachdem er sich mit diesem – ohne die Wohnung zu sehen (!) – einig geworden war, überwies er eine Anzahlung. Jetzt fiel der Betrug auf.