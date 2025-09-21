19-Jähriger fiel auf gefälschtes Inserat hinein

Als wäre die Wohnungssuche in Innsbruck nicht schon nervenaufreibend genug: Ein 19-Jährige stieß im Internet auf ein verlockendes Angebot und nahm in der Folge Kontakt mit dem vermeintlichen Vermieter auf. Nachdem er sich mit diesem – ohne die Wohnung zu sehen (!) – einig geworden war, überwies er eine Anzahlung. Jetzt fiel der Betrug auf.
Der junge Deutsche erstattete am Samstagvormittag Anzeige bei der Polizei, nachdem er über eine Internetplattform eine Wohnung in Innsbruck gebucht und dafür einen niederen vierstelligen Eurobetrag angezahlt hatte.
E-Mail-Adresse offensichtlich gefälscht
„Vor Ort stellte sich heraus, dass die angegebene Vermietung nicht existiert“, heißt es seitens der Ermittler. Der Kontakt zum vermeintlichen Vermieter brach ab, die verwendete E-Mail-Adresse war offensichtlich gefälscht und das Inserat inzwischen gelöscht.
