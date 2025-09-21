Vorteilswelt
Zwei Verletzte

Zwei Alkounfälle in nur einer Nacht in Tirol

Tirol
21.09.2025 08:29
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: P. Huber)

In der Nacht auf Sonntag ist es in Tirol gleich zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, bei denen Alkohol im Spiel waren. Ein betrunkener Motorradfahrer und eine alkoholisierte Pkw-Lenkerin wurden verletzt.

Kurz nach Mitternacht geriet auf der Mieminger Straße bei Tarrenz (Bezirk Imst) eine 25-jährige Österreicherin mit ihrem Auto in einer Rechtskurve ins Schleudern. Ihr Fahrzeug kam auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in den entgegenkommenden Pkw eines 22-jährigen Österreichers.

Beide Auto sind Schrott
Die Frau wurde mit erheblichen Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus nach Zams gebracht. „Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv, der Führerschein wurde ihr an Ort und Stelle abgenommen“, heißt es seitens der Polizei. Der 22-Jährige sowie seine drei Mitfahrer blieben zum Glück unverletzt. „An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden“, so die Exekutive.

In Baustellengraben gekracht
Kurze Zeit später, gegen 00.30 Uhr, verunglückte in Alpbach (Bezirk Kufstein) ein 57-jähriger Motorradfahrer. Der Mann kam laut Polizei auf der Gemeindestraße bei „Moos“ von der Fahrbahn ab und stürzte in einer Linkskurve in den Graben einer Baustelle. Passanten entdeckten den Biker, bargen ihn und setzten die Rettungskette in Gang.

Lesen Sie auch:
Festnahme in Imst
Betrunkener attackierte Lokalgäste und Polizei
21.09.2025

Keine Lenkerberechtigung
Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Mann mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht. Die Polizei stellte schließlich fest, dass der Einheimische gar keine gültige Lenkberechtigung besitzt. „Zudem ergab ein durchgeführter Alkotest eine erhebliche Alkoholisierung“, so die Ermittler. Der 57-Jährige wird angezeigt.

Tirol

