Zwei Alkounfälle in nur einer Nacht in Tirol

In Baustellengraben gekracht

Kurze Zeit später, gegen 00.30 Uhr, verunglückte in Alpbach (Bezirk Kufstein) ein 57-jähriger Motorradfahrer. Der Mann kam laut Polizei auf der Gemeindestraße bei „Moos“ von der Fahrbahn ab und stürzte in einer Linkskurve in den Graben einer Baustelle. Passanten entdeckten den Biker, bargen ihn und setzten die Rettungskette in Gang.