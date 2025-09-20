Vorteilswelt
Brisante Aussagen

Verstappen-Berater setzt Red Bull unter Druck

Formel 1
20.09.2025 10:33
Raymond Vermeulen hat das Red-Bull-Bekenntnis von Max Verstappen (rechts) teilweise relativiert.
Raymond Vermeulen hat das Red-Bull-Bekenntnis von Max Verstappen (rechts) teilweise relativiert.(Bild: GEPA)

Raymond Vermeulen, Berater von Weltmeister Max Verstappen, hat die Zukunft seines Schützlings bei Red Bull plötzlich wieder infrage gestellt. Vorerst sei nur ein weiteres Jahr gesichert, alles Weitere hänge aber vom Rennstall ab ... 

„Es wäre eine großartige Geschichte, wenn Max seine gesamte Formel-1-Karriere bei Red Bull verbringt“, so Vermeulen gegenüber dem „Telegraaf“, und stellt dann aber klar: „Das wird nur passieren, wenn er das Material hat, um weiterhin zu gewinnen.“

Konkurrenz darf weiter hoffen
Klare Ansage des Verstappen-Beraters in Richtung Red Bull. Damit dementiert Vermeuelen Spekulationen über ein schon beschlossenes Karriereende beim Rennstall. Lediglich die Situation in der kommenden Saison sei geklärt. Verstappen selbst hatte zuletzt betont, dass er seine Karriere einmal bei Red Bull beenden möchte.

„Max will weitere Titel gewinnen, er ist noch nicht fertig, aber er ist auf seine Ausrüstung angewiesen. 2026 wird ein sehr wichtiges Jahr, um herauszufinden, wo seine Zukunft in der Formel 1 liegt“, rudert sein Berater nun zurück und lässt Mercedes, Ferrari und Co. wieder hoffen.

