Großbrand in Industriepark – 80 Helfer im Einsatz

Am Freitagmorgen wurde in Kärnten die Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt um 6.35 Uhr gemeinsam mit der FF Haimburg und der FF St. Peter am Wallersberg zu einem Brandmeldealarm im Industriepark Völkermarkt gerufen.
Schon beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine massive Rauchentwicklung erkennbar. Aus einer Lichtkuppel drangen dichte, schwarze Rauchschwaden. Einsatzleiter und Bezirksfeuerwehrkommandant erhöhten sofort die Alarmstufe und forderten weitere Feuerwehren nach: FF Griffen, FF St. Margarethen ob Töllerberg, FF St. Stefan bei Haimburg, FF Enzelsdorf.
Das erste Tanklöschfahrzeug der FF Völkermarkt begann unmittelbar unter schwerem Atemschutz mit einem Löschangriff mittels Schaum. Weitere Kräfte unterstützten bei den Löscharbeiten im Innen- und Außenbereich sowie bei der Sicherstellung der Wasserversorgung.
Dachhaut begann zu brennen
Da sich die Flammen bereits auf die Dachhaut ausgebreitet hatten, musste diese über die Drehleiter Völkermarkt geöffnet werden. Wegen der zunehmenden Instabilität der Dachkonstruktion kam zusätzlich die MRAS-Einheit (Menschenrettung und Absturzsicherung) zum Einsatz, um die eingesetzten Feuerwehrkräfte am Dach abzusichern.
Insgesamt standen rund 80 Einsatzkräfte im Einsatz. Neben Feuerwehrleuten waren auch Polizei, Rettung, der Bezirksfeuerwehrkommandant sowie der Abschnittsfeuerwehrkommandant mit Stellvertreter vor Ort.
Verletzt wurde glücklicherweise niemand, was das Feuer ausgelöst hat, ist allerdings noch unklar. Um 10 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.
Kommentare
