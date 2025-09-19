Großbrand in Industriepark – 80 Helfer im Einsatz

Insgesamt standen rund 80 Einsatzkräfte im Einsatz. Neben Feuerwehrleuten waren auch Polizei, Rettung, der Bezirksfeuerwehrkommandant sowie der Abschnittsfeuerwehrkommandant mit Stellvertreter vor Ort.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, was das Feuer ausgelöst hat, ist allerdings noch unklar. Um 10 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.