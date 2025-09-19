Schweiz: Umstrittenes Freibad mit Saison zufrieden

Nach zahlreichen Vorfällen mit ausländischen Gästen verhängte die Leitung des Freibades in Pruntrut im Nordwesten der Eidgenossenschaft ein Zutrittsverbot für ausländische Gäste. Nur mehr Schweizer und Menschen mit bestimmter Bewilligung – einer Hotel- oder Campingplatzbuchung – durften sich im heurigen Sommer im Bad abkühlen. Groß war der Aufschrei sowohl im benachbarten Frankreich als auch in der Schweiz selbst. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus sprach von einer „problematischen und irritierenden“ Maßnahme.