„Emil“ drehte um und wird auch zum Justiz-Fall

Online-Petition ins Leben gerufen

Die Ankündigung dieses Plans ließ die Wogen hochgehen. Es wurde eine Online-Petition „Kein Einsatz von Betäubungsmitteln bei Elch Emil – Rettet sein Leben!“ gestartet, die am Donnerstag schon fast 200 Mal unterschrieben wurde. Und Tierschützer kündigten rechtliche Schritte an, falls der Plan der „SOKO Elch“ umgesetzt werden sollte: „,Emil‘ darf weder gejagt, noch gefangen, noch absichtlich getötet werden. Eine Ausnahme ist nur zulässig, wenn eine unmittelbar drohende Gefahr für Menschen besteht – und die liegt derzeit nicht vor“, erklärt Stephan Scheidl von Tierschutz Austria und, dass man sich „rechtliche Schritte bis hin zu Anzeige und Amtshaftung“ vorbehalte.