Nach langem Stillstand öffnet das Wals Center

Lange hat es gedauert, bis in das Ex-Baumax-Gebäude in Wals-Himmelreich wieder Leben eingezogen ist. Den Anfang machten die Büros einer Drogeriemarktkette, 2024 folgte eine Rehaklinik. Heute wurde mit einem Supermarkt und einer Drogerie-Filiale das „Wals Center“ feierlich eröffnet.
Nach fast 20 Jahren Stillstand kehrt wieder ordentlich Leben in das Erdgeschoß des Ex-Baumax in Wals-Himmelreich ein. Nachdem die Drogeriemarktkette dm vor sechs Jahren ihre Zentrale in das Gebäude übersiedelte, wurde gestern das Wals Center offiziell eröffnet.
Von einem „sehr erfreulichen“ Tag spricht Andreas Hasenöhrl, ÖVP-Bürgermeister von Wals: „Wir haben jetzt 16, 17 Jahre einen hässlichen Kasten hier stehen gehabt“, freut er sich über die Neugestaltung. Künftig könne er sich im Center auch einen Walser Bauernmarkt vorstellen.
2024 zog in das Gebäude eine ambulante Rehaklinik ein. Nun folgten Billa plus und ein dm. Bis Weihnachten kommt eine Tedi-Filiale. In den Büros und Geschäften arbeiten auf 19.000 Quadratmetern 900 Mitarbeiter. MB
