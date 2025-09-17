Nach langem Stillstand öffnet das Wals Center

Lange hat es gedauert, bis in das Ex-Baumax-Gebäude in Wals-Himmelreich wieder Leben eingezogen ist. Den Anfang machten die Büros einer Drogeriemarktkette, 2024 folgte eine Rehaklinik. Heute wurde mit einem Supermarkt und einer Drogerie-Filiale das „Wals Center“ feierlich eröffnet.