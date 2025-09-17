Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Salzburg

Ticketpreise für Öffis in Stadt werden angehoben

Salzburg
17.09.2025 07:00
Einzel- und Tagesfahrkarten in Obussen und Co. sollen erhöht werden.
Einzel- und Tagesfahrkarten in Obussen und Co. sollen erhöht werden.(Bild: Tröster Andreas)

Die Erhöhung um rund vier Prozent soll den Anstieg bei den Löhnen abfedern. Eine 24-Stunde-Karte in Salzburg kostet dann über fünf Euro. Das landesweite Klimaticket soll aber weiterhin unter 400 Euro bleiben, zumindest, solange es finanziell möglich ist.

0 Kommentare

Die Teuerung trifft auch die Öffis in der Stadt Salzburg. Im kommenden Jahr werden die Preise für die Bus-Tickets in der Kernzone angehoben. „Es wird sich bei rund vier Prozent bewegen“, erklärt Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ). Die 24-Stunden-Karte wird dann 5,20 Euro statt bisher 4,90 kosten. Einzelfahrten werden um zehn Cent erhöht, kosten dann 2,50. „Damit werden nur die Lohnkostensteigerungen abgedeckt“, so der Stadtchef.

Mehr Fahrscheinautomaten werden aufgestellt.
Mehr Fahrscheinautomaten werden aufgestellt.(Bild: Markus Tschepp)

Der Beschluss dazu erfolgt im heutigen Gemeinderat der Stadt. Derzeit laufen übrigens noch die letzten Runden in den Budgetverhandlungen für das kommende Jahr. Schon jetzt klar: Die Einnahmen werden nicht steigen. Touristen zahlen mit der Mobilitätsabgabe wie berichtet 50 Cent für alle Öffis pro Tag. Ist das gerecht? „Man kann die Modelle nicht vergleichen. Die Mobilitätsabgabe ist eine Pflichtabgabe. Davon profitieren am Ende auch die Salzburger“, verteidigt Landesvize Stefan Schnöll (ÖVP) die Maßnahme, die zur Verkehrsentlastung beitragen soll. Das in Salzburg landesweit gültige Klimaticket soll weiter günstig bleiben „Wir sind die einzigen unter 400 Euro in Österreich und wollen den Preis so lange wie möglich unter dieser Grenze halten“, erklärt Schnöll.

Lesen Sie auch:
Ab heute
Obusse fahren wieder im Zehn-Minuten-Takt
09.09.2024
Umstellung verschoben
Dichterer Takt bei Salzburgs Obus kommt später
13.06.2025
Umstellung im Oktober
Bald gibt es keine Tickets mehr vom Obusfahrer
04.08.2025

Keine Fahrscheine mehr direkt vom Fahrer
Zu einer weiteren Änderung bei den Obussen kommt es bereits am 1. Oktober. Das ist das Zahlen des Tickets beim Fahrer nicht mehr möglich. Zusätzliche Fahrscheinautomaten werden aufgestellt – 60 sollen es insgesamt sein -, der Vorverkauf bei den Trafiken bleibt aufrecht und Apps bieten Tickets an. Wie das alles funktioniert, werden die Öffi-Nutzer erst sehen.

Porträt von Felix Roittner
Felix Roittner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
181.042 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
125.602 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
113.021 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2927 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1775 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Innenpolitik
So ist der Fahrplan zur harten Sozialhilfe-Reform
1109 mal kommentiert
Korinna Schumann, Claudia Plakolm und Yannick Shetty verkündeten den Startschuss für das ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf