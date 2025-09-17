Ticketpreise für Öffis in Stadt werden angehoben

Der Beschluss dazu erfolgt im heutigen Gemeinderat der Stadt. Derzeit laufen übrigens noch die letzten Runden in den Budgetverhandlungen für das kommende Jahr. Schon jetzt klar: Die Einnahmen werden nicht steigen. Touristen zahlen mit der Mobilitätsabgabe wie berichtet 50 Cent für alle Öffis pro Tag. Ist das gerecht? „Man kann die Modelle nicht vergleichen. Die Mobilitätsabgabe ist eine Pflichtabgabe. Davon profitieren am Ende auch die Salzburger“, verteidigt Landesvize Stefan Schnöll (ÖVP) die Maßnahme, die zur Verkehrsentlastung beitragen soll. Das in Salzburg landesweit gültige Klimaticket soll weiter günstig bleiben „Wir sind die einzigen unter 400 Euro in Österreich und wollen den Preis so lange wie möglich unter dieser Grenze halten“, erklärt Schnöll.