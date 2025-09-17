GAK zum Elsneg-Aus: „Das hat er nicht verdient!“

Wawra will nun erst einmal Gespräche mit Spielern und dem Trainerteam um Ferdinand Feldhofer führen. Am Sonntag steht ein Heimspiel gegen Tabellenführer Rapid an. „Wir müssen und wollen gegen Rapid ein Zeichen setzen und möglichst schnell weg vom letzten Tabellenplatz“, sagte Ziesler. An der Motivation soll es nicht mangeln. Wawra hatte in Richtung Elsneg noch einen Wunsch: „Dass in einigen Wochen sein Abgang von ihm positiv gesehen werden kann. Weil die von ihm hauptverantwortlich zusammengestellte Mannschaft gut funktioniert.“