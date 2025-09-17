Halleiner Hütte wird auf Baurecht abgestoßen

Ein Gutachten setzte den Sanierungsbedarf in den kommenden zehn Jahren bei mindestens 300.000 Euro an. Förderungen gibt es keine, da es sich nicht um eine Schutzhütte handelte. Nach vielen Gesprächen fiel die Wahl auf einen Baurechtsvertrag: Das Grundstück bleibt Eigentum der Naturfreunde, das Haus wird gegen Ablöse und jährlichen Baurechtszins verwertet.