Fast 13.000 Oberösterreicher traten aus Kirche aus

Die Mitgliederzahl in der Diözese Linz ist weiter im Sinkflug: Mit Stichtag 31. Dezember 2024 gab es offiziell nur noch 869.000 Katholiken. Wer sich zum Austritt entschließt, erhält von Bischof Manfred Scheuer aber noch die Einladung zu einem persönlichen Gespräch, in dem über die Gründe für diesen Schritt eingegangen werden soll.
„Es ist eine schmerzliche Tatsache, dass auch im vergangenen Jahr wieder viele die katholische Kirche verlassen haben“, sagt Michael Münzner, Priester und Leiter des Bereichs Verkündigung und Kommunikation der Diözese Linz, zu der am Mittwoch veröffentlichten Kirchenstatistik 2024.
12.713 Oberösterreicher hatten im Vorjahr der Kirche den Rücken gekehrt (2023: 15.155). Am Stichtag 31. Dezember 2024 hatte die Diözese Linz daher nur noch 868.650 Mitglieder (2023 waren es 882.465).
„Die Gründe, warum Menschen nicht mehr Teil unserer Gemeinschaft sein möchten, sind vielfältig. Doch allen, die ausgetreten sind, möchte ich sagen: Eine Rückkehr ist immer möglich, unsere Tür steht offen“, betont Münzner.
Als Katholische Kirche bemühen wir uns, auf die Menschen in Oberösterreich zuzugehen. Wir möchten in ihrer jeweiligen Lebenssituation für sie da sein. In einer Zeit der Unsicherheit und Krisen ist es uns wichtig, Zeichen der Hoffnung zu setzen.
Michael Münzner, Priester und Leiter des Bereichs Verkündigung und Kommunikation der Diözesanen Dienste
Bild: Susanne Weiss
Es gibt aber auch Erfreuliches: 1030 Oberösterreicher traten 2024 wieder (922) oder neu (108) in die Kirche ein. Und 94 widerriefen ihre bereits eingereichten Austrittserklärung (2023: 110).
Münzner: „Jeder, der sich zum Austritt entscheidet, erhält von Bischof Manfred Scheuer die Einladung, über die Gründe nochmals ins Gespräch zu kommen. Dass viele diese Einladung annehmen, freut uns. Uns ist wichtig, zu erfahren, wo Verletzungen passiert sind. Manches lässt sich im persönlichen Gespräch klären.“
Die Diözese Linz hatte im Vorjahr Einnahmen in Höhe von 146,1 Millionen Euro (2023: 138,4 Millionen), davon kamen 108,2 Millionen Euro aus dem Kirchenbeitrag (2023: 101,7 Millionen).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.