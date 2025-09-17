Fast 13.000 Oberösterreicher traten aus Kirche aus

Die Mitgliederzahl in der Diözese Linz ist weiter im Sinkflug: Mit Stichtag 31. Dezember 2024 gab es offiziell nur noch 869.000 Katholiken. Wer sich zum Austritt entschließt, erhält von Bischof Manfred Scheuer aber noch die Einladung zu einem persönlichen Gespräch, in dem über die Gründe für diesen Schritt eingegangen werden soll.