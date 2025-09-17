Verwechselt: Raub-Geständnis mit Waffe gefordert

Daraus wurde jedoch schnell eine Konfrontation: Der 41-Jährige wollte unbedingt ein Geständnis von seinem Bekannten haben – mit vorgehaltener und täuschend echt aussehender Airsoft-Pistole. Dabei saß der echte Räuber, nach dem gesucht wurde, schon längst in Polizeigewahrsam. Vor Gericht gibt der arbeitslose Wiener zu: „Manchmal, wenn die Realität unerträglich wird, flüchte ich mich in Illusionen.“ Eine sehr blumige Beschreibung seiner paranoiden Schizophrenie.