Viele leihen sich Geld, um Alltagskosten zu decken

Männer leihen sich häufiger Geld von der Bank, Frauen von der Familie

Vor allem 18- bis 29-Jährige (60 Prozent) borgen sich laut der Umfrage Geld aus, Personen über 64 Jahre deutlich seltener (21 Prozent). Mit zunehmendem Alter sinkt zudem die Tendenz, sich von der Familie Geld zu leihen. Junge Menschen unter 30 Jahren leihen sich seltener bei der Bank Geld, wo hohe Zinsen für das Überziehen des Kontos anfallen. Dafür leihen sie sich häufiger Geld von Familie und Freunden. Ab 40 Jahren greifen wieder mehr Menschen auf Banken zurück. Unterschiede gibt es zwischen den Geschlechtern: Männer leihen sich häufiger als Frauen Geld bei der Bank, Frauen wiederum leihen sich häufiger innerhalb der Familie Geld.