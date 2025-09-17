Streit um Pennal: 14-Jähriger griff zum Messer

Ein Streit um ein Federpennal hat am Dienstag im burgenländischen Bezirk Güssing einen Polizeieinsatz zur Folge gehabt. Ein 14-Jähriger zückte plötzlich ein Messer und bedrohte damit einen gleichaltrigen Mitschüler.
Der Vorfall spielte sich gegen Mittag im Klassenzimmer der Schule ab. Zu diesem Zeitpunkt war gerade Pause. Laut Aussagen dürfte der 14-Jährige einen gleichaltrigen Mitschüler mit einem mitgebrachten Messer bedroht haben.
Die Schulverantwortlichen schritten nach Bekanntwerden des Vorfalls sofort ein, beruhigten die Situation und informierten die Polizei. Bei dem Zwischenfall wurde niemand verletzt.
Anzeige wegen gefährlicher Drohung
Als Motiv gab der tatverdächtige Minderjährige mit syrischer Abstammung einen Streit um ein Federpennal an. Er wird wegen gefährlicher Drohung angezeigt. Das bei der Drohung verwendete Messer ist sichergestellt.
