Trio schlitterte mit Erntehilfe-Gerät in Pleite

Ein Rettungsversuch kommt ausgrechnet von der Kundenseite, nämlich aus der Landwirtschaft: Eine neue Genossenschaft für Bauern, die LandAufbau, will die Obstraupe aus der Konkursmasse kaufen und das Erntehilfegerät so in bäuerlicher Hand sichern. „Wir wollen Bauern die Gestaltungshoheit über die Landwirtschaft zurückgeben“, sagt Genossenschaftsgründer Josef Rohregger. Bis dahin ist es freilich noch ein weiter Weg. Aktuell läuft ein Crowdfunding, insgesamt will man 125.000 Euro sammeln.