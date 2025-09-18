Radfahrer hatte am helllichten Tag 2,4 Promille

Stockbetrunken stürzte ein Radfahrer am Donnerstag gegen 14 Uhr im oberösterreichischen Ansfelden. Als eine zufällig vorbeikommende Rettungsmannschaft dem Schluckspecht helfen wollte, fuhr er weg und stürzte erneut. Beim Alkotest stellte sich heraus, dass der 45-Jährige am helllichten Tag 2,4 Promille hatte.
Ein Rettungssanitäter fuhr am Donnerstag kurz vor 14 Uhr mit dem Rettungswagen auf der Bahnhofstraße in Kremsdorf, Gemeinde Ansfelden, entlang, als er einen gestürzten Radfahrer bemerkte. Die Rettungsmannschaft wollte sofort Erste Hilfe leisten, was der Radfahrer aber ignorierte und weiterfuhr.
Biker stürzte erneut
Er kam jedoch nicht weit und stürzte wieder. Daraufhin wurde auf das Eintreffen der Polizei gewartet. Die Beamten nahmen dann deutlichen Alkoholgeruch bei dem 45-jährigen Radfahrer wahr. Deshalb wurde er zu einem Alkotest aufgefordert. Dieser ergab einen relevanten Messwert von 2,4 Promille.
Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht.
