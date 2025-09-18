Radfahrer hatte am helllichten Tag 2,4 Promille

Biker stürzte erneut

Er kam jedoch nicht weit und stürzte wieder. Daraufhin wurde auf das Eintreffen der Polizei gewartet. Die Beamten nahmen dann deutlichen Alkoholgeruch bei dem 45-jährigen Radfahrer wahr. Deshalb wurde er zu einem Alkotest aufgefordert. Dieser ergab einen relevanten Messwert von 2,4 Promille.