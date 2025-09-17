Günther Steiner: „Leben ist nun mal nicht fair“

„Sie sehen nur zwei Autos“

Rasch wurden Stimmen laut, McLaren habe Norris bevorzugt, Steiner meinte im Podcast „The Red Flags“ hingegen: „Ich denke, sie (McLaren, Anm.) haben sich einfach zu viele Gedanken gemacht, um fair zu sein. Sie sehen jetzt nicht mehr Lando und Oscar, sondern nur zwei Autos. Und sie sagen sich, dass alles fair sein muss. Aber das Leben ist nun mal nicht fair.“