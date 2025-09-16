Amok-Verwechslung und Lugners neuer Job und Erbe

Falsch beschuldigt nach dem Amoklauf in Graz: Warum eine Pensionistin trotzdem freigesprochen wurde. UND: Alexander Eder meldet sich mit gleich mit 20 neuen Songs! Heute spricht er bei uns im Studio, wieso Musik für ihn wie Therapie ist. Außerdem: Simone Lugner spricht über ihren neuen Job. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.