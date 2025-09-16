Arbeiter unter Bagger geraten: schwer verletzt

Auf einer Baustelle in Greifenburg herrschte Dienstagvormittag für alle anwesenden Mitarbeiter Ausnahmezustand. „Bei Arbeiten einer Abflussverrohrung befand sich einer der Arbeiter im Bereich der Grabungsmulde“, erzählen Einsatzkräfte der FF Greifenburg. Sie wurden gemeinsam mit der FF Dellach, Hauzendorf, Bruggen zu dem schweren Arbeitsunfall alarmiert.