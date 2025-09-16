Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf Baustelle

Arbeiter unter Bagger geraten: schwer verletzt

Kärnten
16.09.2025 13:35
(Bild: FF Greifenburg)

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es in der Gemeinde Greifenburg gekommen. Ein Bagger rutschte in die Mulde und klemmte einen Bauarbeiter ein. 

0 Kommentare

Auf einer Baustelle in Greifenburg herrschte Dienstagvormittag für alle anwesenden Mitarbeiter Ausnahmezustand. „Bei Arbeiten einer Abflussverrohrung befand sich einer der Arbeiter im Bereich der Grabungsmulde“, erzählen Einsatzkräfte der FF Greifenburg. Sie wurden gemeinsam mit der FF Dellach, Hauzendorf, Bruggen zu dem schweren Arbeitsunfall alarmiert. 

Mann unter Bagger
Plötzlich rutschte ein Bagger in die Mulde und klemmte den Arbeiter mit dem Vorderrad darin ein. Dabei wurde der Mann schwer verletzt.

Das schwere Baustellengefährt wurde von den Einsatzkräften mittels Seilzug und Tankwagen gesichert, „um ein weiteres Rutschen zu vermeiden“, heißt es weiter. Der Arbeiter konnte nach der Erstversorgung geborgen werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Klagenfurt geflogen.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.649 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.495 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
113.119 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2793 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2122 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
1672 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Mehr Kärnten
Auf Baustelle
Arbeiter unter Bagger geraten: schwer verletzt
VP wechselt Stadtrat
„Chaos im Rathaus! So darf es nicht weitergehen“
Neuer Fahrplan 2026
Revolution im Fernverkehr: Was die ÖBB nun bieten
An Land und im Fluss
Große Suchaktion nach demenzkrankem Mann
Kampf gegen Brand
Wohnhaus im Umbau geht in Flammen auf: Großeinsatz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf