Arbeiter unter Bagger geraten: schwer verletzt

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es in der Gemeinde Greifenburg gekommen. Ein Bagger rutschte in die Mulde und klemmte einen Bauarbeiter ein.
Auf einer Baustelle in Greifenburg herrschte Dienstagvormittag für alle anwesenden Mitarbeiter Ausnahmezustand. „Bei Arbeiten einer Abflussverrohrung befand sich einer der Arbeiter im Bereich der Grabungsmulde“, erzählen Einsatzkräfte der FF Greifenburg. Sie wurden gemeinsam mit der FF Dellach, Hauzendorf, Bruggen zu dem schweren Arbeitsunfall alarmiert.
Mann unter Bagger
Plötzlich rutschte ein Bagger in die Mulde und klemmte den Arbeiter mit dem Vorderrad darin ein. Dabei wurde der Mann schwer verletzt.
Das schwere Baustellengefährt wurde von den Einsatzkräften mittels Seilzug und Tankwagen gesichert, „um ein weiteres Rutschen zu vermeiden“, heißt es weiter. Der Arbeiter konnte nach der Erstversorgung geborgen werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Klagenfurt geflogen.
