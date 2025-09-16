Sweeney schockt Hollywood: 52 Millionen für Rolle!

Wie Medien berichten, sollen ihr rund 52 Millionen Euro angeboten worden sein – rund 40 Millionen Gage plus 12 Millionen an Sponsorendeals. Der Grund: Die Produzenten hoffen, dass Sydneys internationale Strahlkraft den teuersten Bollywoodfilm, der je gedreht wurde, weltweit zum Kassenschlager macht.

Verliebt in indischen Superstar

Im Film würde die US-Schauspielerin eine junge Amerikanerin spielen, die sich in einen indischen Superstar verliebt. Gedreht wird 2026 an Locations wie New York, Paris, London und Dubai – ein echter Globetrotting-Film!