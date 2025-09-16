Sweeney schockt Hollywood: 52 Millionen für Rolle!

Bei den Emmy Awards am Sonntag war Sydney Sweeney (28) der Hingucker in ihrem roten Kleid – doch jetzt könnte die Schauspielerin Hollywood hinter sich lassen und Bollywood erobern! Ihr wurde für eine Rolle ein unfassbarer Mega-Deal angeboten. Wenn sie unterschreibt, bekommt sie eine astronomische Summe.
Wie Medien berichten, sollen ihr rund 52 Millionen Euro angeboten worden sein – rund 40 Millionen Gage plus 12 Millionen an Sponsorendeals. Der Grund: Die Produzenten hoffen, dass Sydneys internationale Strahlkraft den teuersten Bollywoodfilm, der je gedreht wurde, weltweit zum Kassenschlager macht.
Verliebt in indischen Superstar
Im Film würde die US-Schauspielerin eine junge Amerikanerin spielen, die sich in einen indischen Superstar verliebt. Gedreht wird 2026 an Locations wie New York, Paris, London und Dubai – ein echter Globetrotting-Film!
Unglaubliche Summe
Ein Insider verrät: „Sydney war zuerst total geschockt – 52 Millionen Euro sind eine unglaubliche Summe. Aber das Projekt ist spannend, und es könnte ihre globale Karriere noch einmal auf ein ganz neues Level heben.“
Ob Sydney Hollywood wirklich den Rücken kehrt? Fans weltweit dürften gespannt auf das nächste Kapitel in der Karriere der jungen Schauspielerin warten.
