Partnerstadt Hamburg

„Tor zur Welt“ steht dem Burgenland weit offen

Burgenland
16.09.2025 10:47
Hamburg gilt als eine prosperierende Stadt. Sie zieht jedes Jahr 17 Millionen Gäste an.(Bild: Grammer Karl)

Mit Hamburg wird auf eine Partnerstadt gesetzt, die neue Perspektiven bietet. Der Blick geht über den Horizont hinaus ...

0 Kommentare

Hamburg ist eine Weltmetropole an der hohen See, das Burgenland eine Region mitten in Europa – unterschiedlicher könnte die Ausgangsposition nicht sein. 162 Milliarden Euro macht das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Hansestadt aus, jenes von Österreichs östlichstem Bundesland zehn Milliarden. Hamburg kennt jedes Kind. Der Bekanntheitsgrad des Burgenlandes liegt hingegen in Deutschland unter einem Prozent. Die Zahl ist in die Höhe geschnellt, als im Mai der 836. Hafengeburtstag mit rot-goldener Patronanz groß gefeiert worden ist.

„Hamburg verbindet uns“
Vergangenes Wochenende machten die „Cruise Days“ das fast zwei Millionen Einwohner große, urbane Drehkreuz zur Bühne für die Welt der Schifffahrt – und das Burgenland war erneut Thema. „Hamburg und uns verbindet mehr als sich die meisten vorstellen können. Ein Großteil des österreichischen Handels geht via Hansestadt in den Export“, heißt es aus Eisenstadt.

Vom Hafengeburtstag bis zu „Cruise Days“ (Bild): aufsehenerregende Spektakel auf dem Wasser.(Bild: Hamburg Tourismus GmbH)

Rot-goldener Auftritt liefert frische Impulse
„Hamburg mit einer hohen Kaufkraft ist ein sehr interessanter Markt“, fasst Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel zusammen. „Mit dem Hafengeburtstag wurde der Grundstein gelegt, einmal mehr unsere kulturelle Vielfalt zu präsentieren“, betont Österreich-Werbung-COO Sandra Neukart. „Der rot-goldene Auftritt in Hamburg war die perfekte Plattform, verstärkt Gäste aus dem Norden Deutschlands anzusprechen“, sagt Martin Adelwöhrer von der St. Martins Therme & Lodge.

Wichtige Kooperationen
Das kann Daniela Frischmann vom Allegria Resort Stegersbach nur bestätigen: „Uns wird hohe Aufmerksamkeit entgegengebracht. Hamburg mag das Burgenland.“ Die Kooperation sei wichtig für die Imagepflege, so Thomas Wilkens und Verena Rendl von der Vila Vita Pannonia. Laut Mario Schwann, General-Manager des McArthurGlen-Designer-Outlets in Parndorf, ist es gelungen, die „Sonnenseite Österreichs in die Hafenstadt zu bringen und unsere Region einem internationalen Publikum näherzubringen“.

Wie andere Branchenprofis verspricht er sich weitere positive Impulse für die Zukunft. Der Präsident der Wirtschaftskammer, Andreas Wirth: „Die Vielfalt des Burgenlandes ist besonders, Hamburg als Tor zur Welt eine große Chance.“

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
