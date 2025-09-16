„Tor zur Welt“ steht dem Burgenland weit offen

Mit Hamburg wird auf eine Partnerstadt gesetzt, die neue Perspektiven bietet. Der Blick geht über den Horizont hinaus ...
Hamburg ist eine Weltmetropole an der hohen See, das Burgenland eine Region mitten in Europa – unterschiedlicher könnte die Ausgangsposition nicht sein. 162 Milliarden Euro macht das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Hansestadt aus, jenes von Österreichs östlichstem Bundesland zehn Milliarden. Hamburg kennt jedes Kind. Der Bekanntheitsgrad des Burgenlandes liegt hingegen in Deutschland unter einem Prozent. Die Zahl ist in die Höhe geschnellt, als im Mai der 836. Hafengeburtstag mit rot-goldener Patronanz groß gefeiert worden ist.
„Hamburg verbindet uns“
Vergangenes Wochenende machten die „Cruise Days“ das fast zwei Millionen Einwohner große, urbane Drehkreuz zur Bühne für die Welt der Schifffahrt – und das Burgenland war erneut Thema. „Hamburg und uns verbindet mehr als sich die meisten vorstellen können. Ein Großteil des österreichischen Handels geht via Hansestadt in den Export“, heißt es aus Eisenstadt.
Rot-goldener Auftritt liefert frische Impulse
„Hamburg mit einer hohen Kaufkraft ist ein sehr interessanter Markt“, fasst Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel zusammen. „Mit dem Hafengeburtstag wurde der Grundstein gelegt, einmal mehr unsere kulturelle Vielfalt zu präsentieren“, betont Österreich-Werbung-COO Sandra Neukart. „Der rot-goldene Auftritt in Hamburg war die perfekte Plattform, verstärkt Gäste aus dem Norden Deutschlands anzusprechen“, sagt Martin Adelwöhrer von der St. Martins Therme & Lodge.
Wichtige Kooperationen
Das kann Daniela Frischmann vom Allegria Resort Stegersbach nur bestätigen: „Uns wird hohe Aufmerksamkeit entgegengebracht. Hamburg mag das Burgenland.“ Die Kooperation sei wichtig für die Imagepflege, so Thomas Wilkens und Verena Rendl von der Vila Vita Pannonia. Laut Mario Schwann, General-Manager des McArthurGlen-Designer-Outlets in Parndorf, ist es gelungen, die „Sonnenseite Österreichs in die Hafenstadt zu bringen und unsere Region einem internationalen Publikum näherzubringen“.
Wie andere Branchenprofis verspricht er sich weitere positive Impulse für die Zukunft. Der Präsident der Wirtschaftskammer, Andreas Wirth: „Die Vielfalt des Burgenlandes ist besonders, Hamburg als Tor zur Welt eine große Chance.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.