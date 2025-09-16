„Tor zur Welt“ steht dem Burgenland weit offen

Hamburg ist eine Weltmetropole an der hohen See, das Burgenland eine Region mitten in Europa – unterschiedlicher könnte die Ausgangsposition nicht sein. 162 Milliarden Euro macht das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Hansestadt aus, jenes von Österreichs östlichstem Bundesland zehn Milliarden. Hamburg kennt jedes Kind. Der Bekanntheitsgrad des Burgenlandes liegt hingegen in Deutschland unter einem Prozent. Die Zahl ist in die Höhe geschnellt, als im Mai der 836. Hafengeburtstag mit rot-goldener Patronanz groß gefeiert worden ist.