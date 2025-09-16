Winkens: „Holen wir das Thema aus dem Tabu raus“

Im neuen Drama „How To Be Normal“ spielt Schauspielstar Elke Winkens eine Mutter, die um ihre Tochter kämpft. Mit Sasa Schwarzjirg sprach sie über den Film, ihre herausfordernde Rolle, eigene Probleme aus der Vergangenheit – und darüber, wie sehr das Reden über Tabus und heikle Themen helfen kann.