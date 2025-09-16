Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flugretter-Überblick:

Nachts stehen die meisten Rotoren in NÖ still

Niederösterreich
16.09.2025 16:00
Notruf-NÖ-Chef Christian Fohringer erklärt im Gespräch mit der „Krone“, wie die Flugrettung in ...
Notruf-NÖ-Chef Christian Fohringer erklärt im Gespräch mit der „Krone“, wie die Flugrettung in Niederösterreich derzeit aufgestellt ist.(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, Patrick Huber)

Fünf Notarzthubschrauber stehen bei Tag zur Verfügung. Wenn es dunkel wird, ändert sich die Einsatzbereitschaft eklatant. Notruf-NÖ-Chef Christian Fohringer erklärt, wie es um die Flugretter in Niederösterreich steht.

0 Kommentare

Wenn Stützpunkte von Notarztwagen geschlossen werden, müssen bei Notfällen öfter die „Gelben Engel“ einspringen. Doch bei den Flugrettern sorgen Nacht und Nebel noch immer dafür, dass der Notarzthelikopter oft auch nicht aufsteigen kann.

Lesen Sie auch:
Einer der Experten, die den Pakt ausarbeiteten, war Notruf-NÖ-Chef Dr. Christian Fohringer. Er ...
Umbau Gesundheitswesen
Notärzte nur als Spezialisten für seltene Einsätze
05.09.2025
Notärzte wehren sich:
„Landesregierung soll gefälligst Wahrheit sagen!“
14.09.2025
Kampf um Stützpunkte
„Knallharter Sparkurs ohne Ersatz für Notärzte!“
01.09.2025

Die Mannschaft ist teuer
„Die Flugrettung ist deshalb primär am Tag aktiv, weil Nachtflüge bisher technisch sehr aufwändig und teuer waren“, erklärt Notruf-NÖ-Chef Christian Fohringer, der selbst noch als Notarzt im Helikopter mitfliegt. Heutzutage läge es vor allem an der teuren Doppelbesetzung der Mannschaft mit Notarzt, Pilot, etc., warum man die Einsatzbereitschaft bei Nacht einspart.

Überblick über die NÖ-Flugretter
Derzeit gibt es in Niederösterreich formal drei Standorte der Flugretter. Ein Standort ist dabei im 24-Stunden-Betrieb. Ein weiterer Stützpunkt eines Notarzthelikopters befindet sich in Wien, bei dem NÖ mitzahlt und „der daher ein „halber Niederösterreicher ist, der vor allem die Regionen Weinviertel und Marchfeld abdeckt“, so Fohringer. Eine fünfte Maschine, die auf Intensivtransporte spezialisiert ist und in bestimmten Situationen auch als Notarzthubschrauber eingesetzt werden kann, steht derzeit noch als zweiter Helikopter in Wiener Neustadt, wird jedoch – wie berichtet – bald nach St. Pölten verlegt.

Technisch machbar
Nachtflugtauglich seien mittlerweile im Wesentlichen alle Hubschrauber der „gelben Flotte“, generell gehe es noch darum, dass man mit Nachtsichtgeräten auch die Cockpitinstrumente ablesen können müsse, sagt Fohringer. Und es gehe um Sicherheitsmechanismen wie einen Autopiloten, der sich den Flug automatisch stabilisieren kann, wenn man die Sicht verliert. „Das sind aber alles Dinge, die technisch machbar sind“, erklärt der Notruf-Chef.

Porträt von René Denk
René Denk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.756 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.665 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
119.873 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2886 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2124 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Wien
AMS-Bericht: Syrer denken nicht über Rückkehr nach
1632 mal kommentiert
Der Bericht des AMS belegt: Es gibt viele Syrer, die nicht mehr an eine Rückkehr in ihre Heimat ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf