Nachts stehen die meisten Rotoren in NÖ still

Überblick über die NÖ-Flugretter

Derzeit gibt es in Niederösterreich formal drei Standorte der Flugretter. Ein Standort ist dabei im 24-Stunden-Betrieb. Ein weiterer Stützpunkt eines Notarzthelikopters befindet sich in Wien, bei dem NÖ mitzahlt und „der daher ein „halber Niederösterreicher ist, der vor allem die Regionen Weinviertel und Marchfeld abdeckt“, so Fohringer. Eine fünfte Maschine, die auf Intensivtransporte spezialisiert ist und in bestimmten Situationen auch als Notarzthubschrauber eingesetzt werden kann, steht derzeit noch als zweiter Helikopter in Wiener Neustadt, wird jedoch – wie berichtet – bald nach St. Pölten verlegt.