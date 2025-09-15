Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Akademietheater

Diese einsamen Gespenster bleiben lieber für sich

Kultur
15.09.2025 12:58
Spielen herausragend: Lilith Häßle als Regine Engstrand, Anja Laïs als Frau Helene Alving und ...
Spielen herausragend: Lilith Häßle als Regine Engstrand, Anja Laïs als Frau Helene Alving und Jörg Ratjen als deren Sohn Osvald (von links)(Bild: Burgtheater/Tommy Hetzel)

Burgtheater-Chef Bachmann bringt Ibsens „Gespenster“ vom Schauspiel Köln ans Akademietheater. Regisseur Thomas Jonigk animiert die Schauspieler zu Höchstleistungen. Die düstere Produktion bleibt bei der Premiere am Sonntag dennoch karg und distanziert.

0 Kommentare

Eine der Freuden des Theaters besteht darin, dass man einen Abend lang Figuren dabei zusieht, wie sie eine Entwicklung durchmachen. Als Zuschauer lebt man diese Veränderung emotional ein Stück weit mit – in abgedunkelter Sicherheit. Am Ende des Stückes sind nicht nur die Figuren andere geworden, man selbst ist es auch ein Stück weit. Die jüngste Produktion im Akademietheater verwehrt Besuchern diese Theaterfreude gleich mehrfach.

Die „Gespenster“ von Henrik Ibsen sind in der aktuellen Spielzeit die zweite Produktion, die Burgtheater-Direktor Stefan Bachmann aus Köln mitgebracht hat. In der Regie von Thomas Jonigk bleibt das langsame Familiendrama jedoch auf der überspannten Metaebene stecken. Diese einsamen Gestalten haben ihre Entwicklung schon vor der Szene hinter sich.

Lesen Sie auch:
Grandiose Schauspielkunst: Johanna Wokalek meldet sich mit einer starken Leistung zurück am ...
Volkstheater
Hanekes „Caché“ als laues Remake im Elektrosmog
15.09.2025

In der kargen Bühne fokussiert die Regie ganz auf die Schauspieler, die fulminant am Publikum vorbei spielen. Die Geschichte um bröckelnde bürgerliche Moralkonzepte bleibt trotz intensiver Ausbrüche distanziert und abstrakt, die Szenen wirken künstlich überinszeniert.

Die greifbarsten Charaktere formen Lilith Häßle als Mutter, die (zu) spät merkt, dass gut gemeint das genaue Gegenteil von gut ist. Und Norman Hacker als Pastor, den es fast zerreißt, sich sein Leben lang für die Moral kasteit zu haben. Jörg Ratjen legt den heimkehrenden Sohn Osvald gleich an der Grenze zum Wahn an, Anja Laïs ist eine vor allem erstarrte Regine, Sabine Haupt zeichnet deren vermeintlichen Vater pointiert.

Warum sich das Ensemble die Seele aus dem Leib spielt, erschließt sich jedoch auch nach knapp zwei Stunden nicht. Auch schon wieder eine Kunst: dass so viel Intensität so ungerührt lassen kann. 

Porträt von Judith Belfkih
Judith Belfkih
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
158.492 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
126.090 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.644 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3617 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2232 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2081 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Kultur
Akademietheater
Diese einsamen Gespenster bleiben lieber für sich
Krone Plus Logo
Über Leben und Werk
Norman Douglas: Schottischer Dandy aus Thüringen
Volkstheater
Hanekes „Caché“ als laues Remake im Elektrosmog
„Girl Violence“
King Princess: Spaß führt zur Selbstermächtigung
Krone Plus Logo
„Krone“-Spurensuche
Rätselhaftes Prag: In den Fußstapfen von Dan Brown
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf