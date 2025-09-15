Diese einsamen Gespenster bleiben lieber für sich

Eine der Freuden des Theaters besteht darin, dass man einen Abend lang Figuren dabei zusieht, wie sie eine Entwicklung durchmachen. Als Zuschauer lebt man diese Veränderung emotional ein Stück weit mit – in abgedunkelter Sicherheit. Am Ende des Stückes sind nicht nur die Figuren andere geworden, man selbst ist es auch ein Stück weit. Die jüngste Produktion im Akademietheater verwehrt Besuchern diese Theaterfreude gleich mehrfach.