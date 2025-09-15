Syrer sollte Schwester töten, aber zeigte Vater an

Polizei: „Verdient höchste Anerkennung“

Doch der 17-Jährige weigerte sich und erzählte seiner Lehrerin am nächsten Tag im Deutschkurs von dem Vorfall. Diese alarmierte die Behörden, die Polizei befragte den Jugendlichen anschließend vier Stunden lang. „Dann suchten sie meinen Vater, nahmen ihn am Bahnhof fest“, so der junge Mann. Für Stephan Hartmann von der Polizei Cuxhafen hat er damit viel Mut bewiesen: „Es verdient höchste Anerkennung, dass ein Jugendlicher in einer solch schwierigen und belastenden Situation den Mut findet, sich an die Polizei zu wenden und sich damit auch gegen den eigenen Vater zu stellen.“