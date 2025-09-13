Attacken auf Polizisten innerhalb weniger Stunden

Erst Biss, dann Angriff

Knapp zwölf Stunden später und sechs Bezirke weiter kam es dann kurz nach Mitternacht im Bezirk Ottakring zum nächsten Vorfall. Eine 40-jährige Deutsche hatte in der Ottakringer Straße für einen Einsatz gesorgt, nachdem sie einen Türsteher gebissen und verletzt hatte. Als die Polizei eintraf, wurden die Beamten zum Ziel unflätiger Ausdrücke, zudem ging die Verdächtige zum Angriff über. Eine Polizistin sei leicht verletzt worden, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Samstag.