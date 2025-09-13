Attacken auf Polizisten innerhalb weniger Stunden

Gleich zweimal innerhalb von nur knapp zwölf Stunden hat es die Wiener Polizei mit zwei sehr wehrhaften Verdächtigen zu tun bekommen. Im ersten Fall bedrohte ein 33-Jähriger Beamte mit einem Taschenmesser, ehe er es sich vor einem Polizeiauto gemütlich machte. In der Nacht wurde schließlich eine beißwütige 40-Jährige rabiat und griff eine Polizistin an.
Zum ersten Vorfall kam es Freitagmittag in der Gudrunstraße im Bezirk Favoriten. Der 33-jährige Österreicher zückte das Taschenmesser und drohte mehreren Polizisten. Danach legte er sich vor einen Streifenwagen. Nach seiner Festnahme präsentierte sich der Verdächtige im Arrestbereich äußerst wehrhaft – dabei verletzte er einen der Polizisten leicht. Er wurde daraufhin in eine Justizanstalt eingeliefert und mehrfach angezeigt.
Erst Biss, dann Angriff
Knapp zwölf Stunden später und sechs Bezirke weiter kam es dann kurz nach Mitternacht im Bezirk Ottakring zum nächsten Vorfall. Eine 40-jährige Deutsche hatte in der Ottakringer Straße für einen Einsatz gesorgt, nachdem sie einen Türsteher gebissen und verletzt hatte. Als die Polizei eintraf, wurden die Beamten zum Ziel unflätiger Ausdrücke, zudem ging die Verdächtige zum Angriff über. Eine Polizistin sei leicht verletzt worden, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Samstag.
Die 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen, auch sie wurde mehrfach angezeigt. Sie befinde sich derzeit in Polizeigewahrsam, hieß es.
