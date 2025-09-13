Jungunternehmer bringen frischen Wind in Kommune

Unternehmerin sucht noch nach Unterstützung

Seit Anfang September verbindet Silvia Mitterer, die aus Bayern stammt, in ihrem Laden „Dirndl Kunst Genuss“ kreative Dirndlideen mit ausgewählten Genussprodukten. Der Name ist Programm: Mode, Handwerk und Kulinarik sollen hier auf besondere Weise zusammenspielen.

Um das Angebot noch zu erweitern, sucht Silvia Mitterer derzeit eine Änderungsschneiderin, mit der sie sich zusammentun möchte. So könnten individuelle Anpassungen und maßgeschneiderte Lösungen künftig direkt vor Ort verwirklicht werden. Bürgermeister Herbert Gaggl gratulierte bereits den dreien persönlich zur Eröffnung.