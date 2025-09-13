Jungunternehmer bringen frischen Wind in Kommune

Gleich zwei Neueröffnungen sind in der kleinen Gemeinde Moosburg zu feiern!
Rechtzeitig zum Schulstart gibt es am Kirchplatz etwas Neues zu entdecken: Marie-Christine und Kevin Rainer eröffnen ihr Geschäft unter dem Motto „Deine Story beginnt hier“. Ob ein spannendes Buch, neue Schulsachen oder ein Spiel, das Freude bringt – jeder Besuch soll der Beginn einer kleinen Geschichte sein. Damit wird das Zentrum von Moosburg um ein vielseitiges Angebot an Büchern, Schulartikeln, Spielwaren und mehr bereichert.
Kevin Rainer gibt offen zu, ein echter Nerd zu sein. Und das spiegelt sich auch im Sortiment wider: Von Pokémon-Sammelkarten über eine Super Mario Kart-Bahn von Carrera bis hin zu Fortnite-Lego finden Fans hier alles, was das Herz höher schlagen lässt.
Unternehmerin sucht noch nach Unterstützung
Seit Anfang September verbindet Silvia Mitterer, die aus Bayern stammt, in ihrem Laden „Dirndl Kunst Genuss“ kreative Dirndlideen mit ausgewählten Genussprodukten. Der Name ist Programm: Mode, Handwerk und Kulinarik sollen hier auf besondere Weise zusammenspielen.
Um das Angebot noch zu erweitern, sucht Silvia Mitterer derzeit eine Änderungsschneiderin, mit der sie sich zusammentun möchte. So könnten individuelle Anpassungen und maßgeschneiderte Lösungen künftig direkt vor Ort verwirklicht werden. Bürgermeister Herbert Gaggl gratulierte bereits den dreien persönlich zur Eröffnung.
