Drogenabhängige in Wien und Nik P. im Talk

Egal, ob Tag oder Nacht – Dutzende Drogenabhängige belagern den Imhoff-Park in Wien und konsumieren vor Ort Drogen. Unser Krone-Fotograf wollte sich selbst ein Bild machen und musste aber flüchten. UND: Jeder Hit ist von ihm ein Ohrwurm. Ich freue mich sehr auf Schlagergröße Nik P. Er kommt zu mir ins Studio und spricht unter anderem über seine neue Single „Summertime“. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Tanja Pfaffeneder.