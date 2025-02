Immer mehr Leerstände in der Grazer Innenstadt

Vor allem in Top-Lage mehr Leerstand

Jetzt befeuert eine neue Studie zu leerstehenden Geschäftsflächen in den österreichischen Innenstädten die Diskussion noch weiter. Zwar war der Leerstand in Graz im Jahr 2024 im Vergleich zu anderen österreichischen Städten nicht exorbitant hoch, aber trotzdem ist er deutlich gestiegen. Viele Jahre lag er konstant bei rund vier Prozent, nun ist er bei 5,1 – ein Höchstwert. Besonders alarmierend ist die Entwicklung in der sogenannten A-Lage (die Gegend rund um Herrengasse und Hauptplatz) – dort liegt die Leerstandsquote bei 5,5 Prozent, das ist ein Plus von 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und liegt sogar deutlich höher als in den Corona-Jahren.