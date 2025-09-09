Gratis-Straßenbahn in Graz wird ausgebaut

„Mit der Neutorlinie findet eine ganz wichtige Erweiterung des Grazer ÖV-Netzes statt, mit der die Innenstadt noch besser erreichbar wird. Davon profitiert ganz Graz. Dass wir die Altstadt-Bim auch auf Teile dieser Strecke ausweiten, halte ich für wichtig“, ist Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) glücklich. „Mit der Ausweitung der Altstadt-Bim setzen wir einen wichtigen Schritt für eine lebendige, gut erreichbare Innenstadt“, ergänzt ihre Stellvertreterin und Verkehrsreferentin Judith Schwentner (Grüne).