Neutorlinie kostenlos

Gratis-Straßenbahn in Graz wird ausgebaut

Steiermark
09.09.2025 13:29
In der Grazer Innenstadt sind die Straßenbahnen kostenlos benutzbar.
In der Grazer Innenstadt sind die Straßenbahnen kostenlos benutzbar.(Bild: Jauschowetz Christian)

Die Grazer Altstadt-Bim wächst: Mit ihrer Eröffnung im November wird auch die Neutorlinie zwischen Jakominiplatz und Andreas-Hofer-Platz kostenlos benutzbar sein.

Gute Nachrichten (zur Abwechslung) aus der Grazer Innenstadt: Die Altstadt-Bim wird ausgebaut. Schon bisher war es in der Landeshauptstadt ja möglich, die Straßenbahnen zwei Haltestellen vom zentralen Knotenpunkt Jakominplatz entfernt, kostenlos zu benutzen. Nun wird dieses Gratis-Angebot erweitert.

Ab ihrer Eröffnung im November wird nämlich auch die neue Neutorlinie kostenlos nutzbar sein. Und zwar vom Jakominiplatz über die Neutorgasse bis zum Andreas-Hofer-Platz. Seit der Planung der Neutorlinie sei laut Rathauskoalition vorgesehen gewesen, dieses neue Teilstück künftig in das Altstadt-Bim-Angebot zu integrieren – als weiterer Baustein für eine gut erreichbare, attraktive Innenstadt.

Ab November fährt die Straßenbahn durch die Neutorgasse.
Ab November fährt die Straßenbahn durch die Neutorgasse.(Bild: Holding Graz)

„Mit der Neutorlinie findet eine ganz wichtige Erweiterung des Grazer ÖV-Netzes statt, mit der die Innenstadt noch besser erreichbar wird. Davon profitiert ganz Graz. Dass wir die Altstadt-Bim auch auf Teile dieser Strecke ausweiten, halte ich für wichtig“, ist Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) glücklich. „Mit der Ausweitung der Altstadt-Bim setzen wir einen wichtigen Schritt für eine lebendige, gut erreichbare Innenstadt“, ergänzt ihre Stellvertreterin und Verkehrsreferentin Judith Schwentner (Grüne).

