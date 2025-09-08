Protest gegen israelische Urlauber auf Sardinien

Brisante interne Chats

Interne Chats zwischen Hotelangestellten und Vorgesetzten sollen Anweisungen enthalten, Journalisten gegenüber zu leugnen, dass es sich bei den Gästen um Soldaten handle, berichteten italienische Medien. Die Polizei bleibt nichtsdestotrotz bei der Darstellung, es handle sich um eine Firmenreise von Cellcom, die auch selbst Fotos und Informationen über den vermeintlichen Sardinien-Trip ihrer Mitarbeiter veröffentlichte: darunter Besuche in Weingütern und auf der Maddalena-Insel im Norden Sardiniens.