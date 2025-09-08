„Kriegsverbrecher“
Protest gegen israelische Urlauber auf Sardinien
Eine Gruppe von auf Sardinien urlaubenden Israelis – in Medienberichten ist von Soldaten die Rede – ist ins Visier pro-palästinensischer Aktivisten geraten. Sowohl am Flughafen von Olbia als auch vor dem Hotel der Gäste ist es in den vergangenen Tagen zu lautstarken Protesten gekommen.
„Mörder sind nicht willkommen“, schrien die Demonstranten den ankommenden Israelis am Flughafen entgegen. Einige Demonstranten hatten sich bereits in den vergangenen Tagen vor dem Hotel in der renommierten Badeortschaft Santa Teresa die Gallura im Norden Sardiniens versammelt. „Wir wollen keine Kriegsverbrecher auf unserer Insel“, gaben die Aktivisten an, die weitere Protestaktionen ankündigten. Zudem kritisierten sie die „Verschwendung öffentlicher Mittel“ für die Bewachung der „zionistischen Kriegsverbrecher“.
Mitarbeiter eines Telekomunternehmens oder Soldaten?
Polizisten am Hoteleingang schützen laut einem Bericht der Zeitung „Il Fatto Quotidiano“ die rund 100 Soldaten vor Protesten. Die Sicherheitskräfte widersprechen allerdings den Angaben und sprachen von Mitarbeitern eines israelischen Telekommunikationsunternehmens.
Brisante interne Chats
Interne Chats zwischen Hotelangestellten und Vorgesetzten sollen Anweisungen enthalten, Journalisten gegenüber zu leugnen, dass es sich bei den Gästen um Soldaten handle, berichteten italienische Medien. Die Polizei bleibt nichtsdestotrotz bei der Darstellung, es handle sich um eine Firmenreise von Cellcom, die auch selbst Fotos und Informationen über den vermeintlichen Sardinien-Trip ihrer Mitarbeiter veröffentlichte: darunter Besuche in Weingütern und auf der Maddalena-Insel im Norden Sardiniens.
