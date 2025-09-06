Plus 63 Millionen! Unsere Liga im Europa-Vergleich

Da muss sich Rot-Weiß-Rot nicht verstecken, im Gegenteil. Von der finanziellen Kraft könnten die Top-10 in der 5-Jahres-Wertung sportlich möglich sein (siehe Grafik oben). Also Attacke! Erst die Belgier, als Achter, agieren schon in einer anderen Preisklasse. Aber mit Tschechien, Griechenland und Norwegen ist Österreich mehr als nur auf Augenhöhe. Ebenso mit der Schweiz, die von Platz 16 Druck macht. Und die Zyprer brachten mit praktisch keinem „Transfergeld“ auch drei Klubs in europäische Ligaphasen.