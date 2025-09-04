Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Textil-Revolution

AirCore: das erste atmende Laminat ohne Chemie!

Bergkrone Kurzmeldungen
04.09.2025 09:06
Polartec AirCore will mehr als nur ein Stoff sein. Es könnte ein neuer Standard für alle werden, ...
Polartec AirCore will mehr als nur ein Stoff sein. Es könnte ein neuer Standard für alle werden, die draußen Vollgas geben – vom Radfahrer bis zum Alpinisten. .(Bild: Polartec)

Nasse Shirts, klamme Haut, Überhitzung beim Sport: Jeder, der draußen an seine Grenzen geht, kennt das Problem. Polartec will das Outdoor-Erlebnis jetzt völlig neu definieren – mit einer Stoff-Revolution. AirCore heißt die Technologie, die kürzlich in München vorgestellt wurde – luftdurchlässig, wasserdicht und zu 100 Prozent PFAS-frei.

0 Kommentare

Die Entwickler gehen von einer simplen Erkenntnis aus: Schweiß bremst schneller aus als Regen. Genau da setzt AirCore an. Die Membran nutzt einen kontrollierten Luftstrom, damit Feuchtigkeit sofort nach außen entweichen kann. Das Resultat: kein Hitzestau, kein Nässegefühl – auch bei maximaler Anstrengung.

Mit einer Feuchtigkeitsdurchlässigkeit von über 25.000 g/m²/24h und einer Luftdurchlässigkeit von bis zu 1 CFM soll das Laminat laut dem Herteller neue Maßstäbe setzen. Gleichzeitig bleibt das Material wasserdicht und winddicht – und ist dabei stretchig und federleicht.

AirCore soll aber nicht nur eine Hightech-Waffe gegen Schweiß sein, sondern auch ein Statement für Nachhaltigkeit. Produziert aus recycelten Ober- und Unterseiten, kombiniert mit PFAS-freier Nanofaser-Membran, will Polartec zeigen, dass Umweltschutz und Spitzenleistung kein Widerspruch sind.

Ramesh Kesh, Senior Vice President von Polartec-Mutter Milliken in einer Pressemitteilung des Konzerns: „AirCore setzt neue Maßstäbe und reduziert gleichzeitig die Umweltbelastung. Wir wollen Leistung und Nachhaltigkeit vereinen.“

Produktchefin Karen Beattie ergänzt: „Wir haben ein Gewebe geschaffen, das schützt, belüftet und Freiheit gibt. Damit können Menschen ihre ehrgeizigsten Abenteuer verwirklichen.“

Schon ab September 2025 kommt AirCore in die Herbst-/Winterkollektionen von Castelli und Sportful. Auch der italienische Outdoor-Spezialist Montura wird die Technologie in seine kommenden Winter-Kollektion zum Einsatz bringen.

Polartec AirCore will laut dem Hersteller mehr als nur ein Stoff sein. Es könnte ein neuer Standard für alle werden, die draußen Vollgas geben – vom Radfahrer bis zum Alpinisten. Wir sind jedenfalls schon gespannt darauf, die ersten Produkte mit AirCore ausprobieren zu können. 

Porträt von Bergkrone
Bergkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tourentipps

Blick vom Pockkogel Richtung Norden über das Skigebiet von Kühtai hinweg.

Nix wie los

Pockkogel – ein Logenplatz hoch über dem Kühtai

Gut sechs Stunden sollten für diese abwechslungsreiche Tour eingeplant werden – faszinierende ...

Wanderbare Steiermark

Wasser, Wald, Weitblick: Stille Wege zum Buchberg

Die Staudenbergalm strahlt viel Gemütlichkeit aus.

Nix wie los

Eine Riesin, zwei Almen und tierische Attraktionen

Beeindruckende Ausblicke erwarten die Wanderer bei dieser Tour, die über malerische Bergrücken ...

Wanderbare Steiermark

Gipfeltrio mit Panorama in den Seckauer Tauern

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
183.915 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
169.621 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
148.812 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1292 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1246 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1165 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf