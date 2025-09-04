AirCore: das erste atmende Laminat ohne Chemie!

Nasse Shirts, klamme Haut, Überhitzung beim Sport: Jeder, der draußen an seine Grenzen geht, kennt das Problem. Polartec will das Outdoor-Erlebnis jetzt völlig neu definieren – mit einer Stoff-Revolution. AirCore heißt die Technologie, die kürzlich in München vorgestellt wurde – luftdurchlässig, wasserdicht und zu 100 Prozent PFAS-frei.
Die Entwickler gehen von einer simplen Erkenntnis aus: Schweiß bremst schneller aus als Regen. Genau da setzt AirCore an. Die Membran nutzt einen kontrollierten Luftstrom, damit Feuchtigkeit sofort nach außen entweichen kann. Das Resultat: kein Hitzestau, kein Nässegefühl – auch bei maximaler Anstrengung.
Mit einer Feuchtigkeitsdurchlässigkeit von über 25.000 g/m²/24h und einer Luftdurchlässigkeit von bis zu 1 CFM soll das Laminat laut dem Herteller neue Maßstäbe setzen. Gleichzeitig bleibt das Material wasserdicht und winddicht – und ist dabei stretchig und federleicht.
AirCore soll aber nicht nur eine Hightech-Waffe gegen Schweiß sein, sondern auch ein Statement für Nachhaltigkeit. Produziert aus recycelten Ober- und Unterseiten, kombiniert mit PFAS-freier Nanofaser-Membran, will Polartec zeigen, dass Umweltschutz und Spitzenleistung kein Widerspruch sind.
Ramesh Kesh, Senior Vice President von Polartec-Mutter Milliken in einer Pressemitteilung des Konzerns: „AirCore setzt neue Maßstäbe und reduziert gleichzeitig die Umweltbelastung. Wir wollen Leistung und Nachhaltigkeit vereinen.“
Produktchefin Karen Beattie ergänzt: „Wir haben ein Gewebe geschaffen, das schützt, belüftet und Freiheit gibt. Damit können Menschen ihre ehrgeizigsten Abenteuer verwirklichen.“
Schon ab September 2025 kommt AirCore in die Herbst-/Winterkollektionen von Castelli und Sportful. Auch der italienische Outdoor-Spezialist Montura wird die Technologie in seine kommenden Winter-Kollektion zum Einsatz bringen.
Polartec AirCore will laut dem Hersteller mehr als nur ein Stoff sein. Es könnte ein neuer Standard für alle werden, die draußen Vollgas geben – vom Radfahrer bis zum Alpinisten. Wir sind jedenfalls schon gespannt darauf, die ersten Produkte mit AirCore ausprobieren zu können.
