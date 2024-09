Containerklassen bleiben vorerst ungenützt

Von Anfang an hat der Direktor vorgeschlagen, Platz im bestehenden Schulgebäude zu schaffen, anstatt den Sportplatz zu vernichten. Am ersten Schultag steht fest: Die mobilen Klassen werden vorübergehend nicht gebraucht, die fünf zusätzlichen Klassen haben in der Schule Platz. Hinzu kommt, dass diese überwiegend mit österreichischen Kindern gefüllt sind.