Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nava Ebrahimi

In diesem Roman müssen alle Figuren Federn lassen

Steiermark
28.08.2025 08:00
Autorin Nava Ebrahimi
Autorin Nava Ebrahimi(Bild: Clara Wildberger)

Mit dem Umzug nach Graz im Jahr 2012 hat die literarische Karriere von Nava Ebrahimi einst begonnen. Nach dem Gewinn des Bachmannpreises im Jahr 2021 erscheint heute mit „Und Federn überall“ ihr dritter Roman – rund um eine Hühnerfabrik in der deutschen Provinz zeichnet sie darin das Porträt einer zerrupften Gesellschaft.

0 Kommentare

Es ist ein Panorama der zerrupften Existenzen, das Nava Ebrahimi in ihrem neuen Roman „Und Federn überall“ rund um einen Geflügelschlachthof im Emsland im Nordwesten Deutschlands zeichnet. Da gibt es etwa Sonia, die alleinerziehende Mutter, die am Förderband das Hühnerfleisch nach wertmindernden Verhärtungen absucht, die aber die Kontrolle über ihre pubertierende Tochter völlig verloren hat und sie in ihrer Verzweiflung zu Hause einsperrt.

Es gibt aber auch die verkrampfte Powerfrau Anna, die dem Machismo der männerdominierten Fleischindustrie zum Trotz an einer IT-Lösung arbeitet, die Sonias Job ohnehin bald hinfällig machen könnte. So zumindest stellt es sich ihr Vorgesetzter Merkhausen vor, der von seinen Optimierungsvorhaben jedoch massiv ablenkt wird, weil er auf einer Dating-Plattform der freundlich-dominanten Polin Justyna verfällt.

Eben diese Justyna wiederum wird von ihrem Plan, so viel Geld wie möglich zu verdienen, um ihrer Tochter ein Studium zu finanzieren, abgehalten, weil sie sich in den halbblinden syrischen Flüchtling Nassim verliebt hat. Dieser wiederum kämpft mit allen Mitteln darum, in Deutschland bleiben zu können – und sieht seine beste Chance dafür in seinen Gedichten. Dafür lockt er die erfolgreiche deutsch-iranische Autorin Roshi ins Emsland, die ihm bei der Übersetzung helfen soll und zur Zeugin der Geschehnisse wird.

Nava Ebrahimi, „Und Federn überall“ (Luchterhand Verlag, 352 Seiten, 24 Euro)
Nava Ebrahimi, „Und Federn überall“ (Luchterhand Verlag, 352 Seiten, 24 Euro)(Bild: Luchterhand Verlag)

Kunstvoll verwebt Ebrahimi die Geschichten dieser sechs Figuren zu einem Gesellschaftsroman, in dem sich viele Probleme der Gegenwart spiegeln: das Schicksal von Flüchtlingen und die Einsamkeit am Land, die Digitalisierung der Industrie und die damit verbundene Aussichtslosigkeit für Arbeiter in vielen Industrieregionen, unaufgearbeitete Ost-West-Konflikte und der meist einsame Kampf alleinerziehender Mütter um das Wohl ihrer Kinder. 

Vom Manager bis zur Putzfrau – alle Figuren in diesem Roman wirken wie gefangen in ihren Rollen, versuchen verzweifelt aus ihren Käfigen zu entkommen und müssen dabei ordentlich Federn lassen. Doch sie alle kommen schwer gegen die Verhärtungen an, die nicht nur das Hühnerfleisch, sondern auch ihre eigenen Leben und die Gesellschaft als Ganzes befallen.

Lesen Sie auch:
Nava Ebrahimi
Literarisches Ringen mit Herkunft und Identität
23.03.2024
Sieg mit: „Der Cousin“
Nava Ebrahimi gewinnt den Bachmann-Preis
20.06.2021
Nava Ebrahimi:
Literarische Karriere begann mit Umzug nach Graz
25.09.2018

Eindrucksvoll schafft Ebrahimi in „Und Federn überall“ den Spagat zwischen mitreißender Erzählung und pointierter Gegenwartsanalyse. So ist es kaum verwunderlich, dass sie damit auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht. Heute liest sie daraus bei den O-Tönen in Wien, am 17. September im Grazer Literaturhaus, am 3. Oktober in Krems und am 14. November bei der Buch Wien.

Porträt von Christoph Hartner
Christoph Hartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
155.841 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
94.134 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
91.993 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1827 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1737 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1218 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf