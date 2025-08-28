In diesem Roman müssen alle Figuren Federn lassen

Eben diese Justyna wiederum wird von ihrem Plan, so viel Geld wie möglich zu verdienen, um ihrer Tochter ein Studium zu finanzieren, abgehalten, weil sie sich in den halbblinden syrischen Flüchtling Nassim verliebt hat. Dieser wiederum kämpft mit allen Mitteln darum, in Deutschland bleiben zu können – und sieht seine beste Chance dafür in seinen Gedichten. Dafür lockt er die erfolgreiche deutsch-iranische Autorin Roshi ins Emsland, die ihm bei der Übersetzung helfen soll und zur Zeugin der Geschehnisse wird.