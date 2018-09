Literarische Karriere begann mit Umzug nach Graz

Aufwachsen als Migrantenkind

Das Buch ist keine Autobiografie, aber Ebrahimi hat darin vieles literarisch aufgearbeitet, was sie bewegt und beschäftigt hat: „Es ging mir vor allem darum, zu beschreiben, wie es sich anfühlt, als Migrantenkind mit zwei Identitäten aufzuwachsen. In beiden fühlt man sich zuhause, aber zugleich auch fremd. Und beide Seiten verlangen Treuebekundungen und zweifeln an, dass man so richtig dazugehört.“