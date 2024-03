Literarisches Ringen mit Herkunft und Identität

Man kann seiner Herkunft nicht entkommen. Das wurde der mittlerweile seit vielen Jahren in Graz lebenden Autorin Nava Ebrahimi, die im Iran auf die Welt kam und mit drei Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland migrierte, bereits in der Grundschule bewusst: Der Religionslehrer war es, der Rückschlüsse aus ihrer Herkunft zog und sie zur Quotenmuslimin machte – fälschlicherweise, denn: „Mein Vater hatte als Kommunist nichts für Religion übrig, und meine Mutter, Monarchistin und Anhängerin des gestürzten Schahs, sah im Islam den Grund allen Übels“, erinnert Ebrahimi sich im Herbst 2023 in ihrer Vorlesung „Zur Kunst des Schreibens“ am Grazer Literaturhaus, die nun unter dem Titel „Wer ich geworden wäre, wenn alles ganz anders gekommen wäre“ auch als Buch erschienen ist.