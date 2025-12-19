Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Großhändler für alle

Wedl Wien-Penzing: Hier kaufen die Profis ein

Wien ist leiwand
19.12.2025 11:07
Bezahlte Anzeige

Wedl, der Großhändler für alle. In Wien-Penzing kaufen Profis aus Gastronomie und Hotellerie genauso ein wie alle, die Qualität einfach lieben – wirklich alle. Über 30.000 Produkte, echte Genusswelten, frischer Fisch und ein eigener Fuhrpark, der die Ware direkt ins Geschäft liefert. Und das ganz ohne Mitgliedschaft, ganz ohne Hürden.

Seit 1904 steht Wedl für Qualität, Top-Service und Genuss ohne Grenzen. Komm vorbei, entdecke Wedl im 14. Bezirk und kauf ein wie ein Profi. Wedl – für Alle. Ohne Kundenkarte.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 5°
Symbol Nebel
Wien 11. Simmering
3° / 5°
Symbol Nieseln
Wien 14. Penzing
2° / 4°
Symbol Nieseln
Wien 19. Döbling
3° / 4°
Symbol Nieseln
Wien 21. Floridsdorf
3° / 5°
Symbol Nebel

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
149.334 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
143.401 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
97.050 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Wien ist leiwand
Großhändler für alle
Wedl Wien-Penzing: Hier kaufen die Profis ein
Gelebtes Handwerk
Szhin: Hier gibt‘s Brotliebe auf den ersten Bissen
Live in der Stadthalle
Bryan Adams: Kein Advent ohne den Kult-Rocker
Buffet für guten Zweck
Wie Favoritner Schüler Weihnachtswünsche erfüllen
Minis entzücken im Zoo
Wieder Nachwuchs bei kleinsten Antilopen Afrikas
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf