Großes Schuften bei Hitzealarm auf Baustellen

Yani ist braun gebrannt: Er legt gerade an einem der raren schattigen Plätze Hand an. Innenwände werden auf der Baustelle in Wals-Siezenheim verschalt. Zwölf Wohnungen entstehen unweit der Feuerwehr. Der Zeitplan ist straff. Bis Oktober soll der Rohbau stehen. „Ein Solarium brauche ich nicht“, lacht der Bauarbeiter aus Bulgarien. Hitze mache ihm nicht so viel aus, meint er. „Ich mag die Sonne.“ Auf der neuen Hitze-App der Gewerkschaft Bau-Holz liest er: 26,4 Grad im Schatten! In der brütenden Sonne kann das aber auch schnell einmal zu viel sein, wenn sie unbarmherzigen auf die Baustelle knallt. „Schlimm ist es, wenn die Tiefgarage ausgehoben wird“, schildert Polier Dragan. Dann wenn kein Lüfterl mehr geht und die Hitze in den Mittagsstunden kaum auszuhalten ist.