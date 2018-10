Verhärtete Fronten am Zeppezauerhaus

1663 Meter über dem Meerspiegel liegt das Zeppezauerhaus in Sichtweite zur Untersberger Liftstation. Seit dem heurigen Jahr hat sich das Klima zwischen dem Pächter, Günther Brandstätter, und den Besitzern, der Alpenverein Sektion Salzburg, zunehmend verschlechtert. Als erstes rückte die fehlende Konzession in den Mittelpunkt. Seit Anfang August ist da auch ein Teil der 1914 erbauten Hütte geschlossen. Die vor drei Jahren gebaute Materialseilbahn hatte ebenfalls keine Bewilligung und „konnte erst heuer in Betrieb gehen“, sagt Hüttenwirt Günther Brandstätter, der seit sechs Jahren das Haus betreibt. Der Vorstand der Sektion Salzburg sieht keine fehlende Konzession für die Hütte: „Da gibt es eine aus dem Jahr 1914. Alles ist in Ordnung.“

Probleme an technischen Geräten spitzten sich im August zu. Durch eine defekte Fäkalienpumpe liefen Exkremente aus. Diese wurden durch Brandstätter in zwei 1000-Liter-Kanister gepumpt. „Nicht ideal in einem Wasserschutzgebiet“, erklärt er. Repariert wurde die Pumpe erst Wochen später, die Kanister befinden sich immer noch am Berg. „Die gehören vom Besitzer ausgeflogen“, sagt Brandstätter. „Geht uns nichts an, es ist die Sache des Hüttenwirts“, kontert Mühlthaler.