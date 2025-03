Österreich-Gruppe: Siege von Zypern und Bosnien

In der ersten Hälfte hatte das Team von Trainer Mircea Lucescu in Bukarest zwar etwas mehr vom Spiel, Bosnien war jedoch die gefährlichere Mannschaft. Armin Gigovic von Holstein Kiel brachte die Gäste bereits in der 14. Minute aus kurzer Distanz in Führung. In der zweiten Hälfte war Rumänien klar besser und vergab einige Möglichkeiten.