Jetzt bröckelt‘s massiv: Aufräumen nach Felssturz

Von der Dimension her ist es keinesfalls mit dem Felssturz bei Aggsbach in der Wachau, wo die Straße mehr als neun Monate gesperrt werden musste, vergleichbar. Aber dennoch war der heftige Gesteinsabgang von 20 Kubikmetern Gestein am Samstagnachmittag auf der B34 außerhalb des Ortes Kamegg im Bezirk Horn brandgefährlich. Verletzt wurde dabei aber niemand.