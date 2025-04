Joe Tödtling: Der Mann, der mit dem Feuer spielt

Leben Sie in Amerika?

Nein, in Wien, aber das ist fast dasselbe. Wenn du in Simmering bist, glaubst du, du wärst mitten in der Bronx. (lacht) Ich bin für Dreharbeiten oft in den USA, aber meist werde ich in Europa dazugebucht. Ich pendle zwischen verschiedenen Studios und Orten hin und her und bin oft in Berlin. Letztes Jahr habe ich für den Film „The Phoenician Scheme“ von Wes Anderson als Stuntdouble für Benicio Del Toro gearbeitet. Der Film kommt bald in die US-Kinos und da wurden die Aktionen in den Berliner Babelsberg Studios gedreht.