Unfallserie fordert vier verletzte Motorradlenker

Vorau: Pkw-Lenker übersah Biker beim Linksabbiegen

Am Sonntagnachmittag erwischte es einen 26-jähriger Motorradlenker in Vorau: Ein Pkw-Lenker (65) dürfte ihn beim Linksabbiegen zu spät gesehen haben. Beide Verkehrsteilnehmer leiteten noch eine Notbremsung ein, der Motorradlenker aus dem Burgenland kam dabei ins Schleudern, krachte in den Pkw und wurde in den Straßengraben geschleudert. Der 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen an der Schulter, wurde zunächst von Begleitern sowie vom Roten Kreuz samt Notarzt erstversorgt und schließlich ins LKH Oberwart gebracht. Ein Alkotest beim Pkw-Lenker verlief negativ.