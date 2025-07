V. Alexandri erreicht als Fünfte Free-WM-Finale

Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri hat am Sonntag in Singapur im Free-Bewerb als Fünfte souverän das am Dienstag angesetzte WM-Finale der besten zwölf erreicht. Ihre Drillingsschwestern Anna-Maria und Eirini gehen am Montag im Duett-Technik als Führende in die Medaillenentscheidung.