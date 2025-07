Sommer 2025: Steirer machen Urlaub am Bauernhof

Steirer freuen sich nicht nur über tierische Gäste am Hof, sie nehmen auch gerne ihre eigenen Haustiere mit auf Urlaub. Besonders wohl fühlen sich Hunde im 4-Sterne-Hotel Almfrieden in Ramsau am Dachstein. Den Betrieb gibt es seit 1926, Vierbeiner übernachten hier gratis und werden rundum verwöhnt: von Hundekuchen über Agility-Trainings bis zu einer Hundewaschstraße und einem Pool. Auch gemeinsame Wanderungen stehen hoch im Kurs.