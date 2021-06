Meryl Streep: Depressiv wegen „Teufel trägt Prada“

„Total am Boden zerstört“

Denn Streep vermisste es laut eigener Aussage, Teil der Gemeinschaft am Drehort zu sein: „Es war so schrecklich. Ich saß total am Boden zerstört in meiner Garderobe und konnte die restliche Crew und meine Co-Darsteller lachen hören. Ich war so was von niedergeschlagen.“