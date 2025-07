Teures Wohnen in Tirol: Debatte über Schuldfrage

Mit Wohnraum wird spekuliert

„Das Grundproblem ist: Es wird mit Wohnraum gezockt, es gibt spekulativen Leerstand. Das ist ein unerträglicher Zustand, den wir dringend ändern müssen“, nahm Landtags-Vize Dominik Mainusch (ÖVP) mit deutlichen Worten seine eigene Partei in die Pflicht.

„LH Mattle hat keinen einzigen Vorschlag gebracht, außer, dass die Menschen mehr Schulden machen sollen“, fasste Grünen-Chef Gebi Mair zusammen. Die ÖVP wolle Sozialvermögen verschleudern – „mich wundert, dass die SPÖ da mitmacht!“

VP: Eigentumsanteil wieder erhöhen

Mattle fordert in einem Brief an Bürgermeister und Gemeinnützige Wohnbauträger dazu auf, den Anteil an Eigentumswohnungen zu erhöhen: „Mit Verweis auf die geltenden Richtlinien sind Sie im Rahmen der Wohnbauförderung verpflichtet, vordergründig Miet-Kauf-Wohnungen zu errichten“, schreibt Mattle an die Geschäftsführer von Neue Heimat & Co. Seit 2007 sei die Eigentumsquote in Tirol deutlich zurückgegangen.