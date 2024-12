Pro Jahr zusätzlich 3900 Wohnungen in Tirol nötig

Mehr als 100 Seiten mit Daten und Fakten

Die zentralen Fragen, denen nachgegangen wurde: Welche Herausforderungen und gesellschaftlichen Trends haben Auswirkungen auf den Wohnungssektor in Tirol? Wie sieht der aktuelle und zukünftige Wohnbedarf in den Bezirken aus? Und wie viele Wohnungen müssen in den kommenden Jahren gebaut werden, um bedarfsgerecht zu handeln? Die Studie umfasst über 100 Seiten und kann für Interessierte auch online auf der Homepage der Uni oder des Landes abgerufen werden.