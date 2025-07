Amesbauer: „Sind nicht mit der Axt vorgegangen“

Am 13. Juni fielen zahlreiche soziale Vereine in der Steiermark aus allen Wolken. Ihnen wurde per Mail mitgeteilt, dass für das zweite Halbjahr ihre Förderzusagen abgelehnt wurden. Seitdem beschäftigt die Angelegenheit nicht nur betroffene Organisationen, sondern auch die Landespolitik. Gleich drei dringliche Anfragen zum Thema gibt es am Dienstag im Landtag.